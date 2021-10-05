Майка Тайсона удивила реакция Джошуа на поражение от Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон похвалил чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за поведение после боя, сообщает 24 Канал.

Майк Тайсон был удивлен реакцией британца Энтони Джошуа на поражение от украинца Александра Усика.

"Еще раз посмотрел бой Джошуа и Усика. Первое, что мне бросилось в глаза после боя, это как они относятся друг к другу - это заслуживает похвалы. Мне нравится, как Джошуа справляется с поражениями - всегда держится очень достойно", - начал легендарный боксер.

"Не секрет, что иногда внутри меня просыпается маленький хейтер, но я был шокирован от того, какое примерное поведение они демонстрировали после завершения боя. Думаю, что в тот вечер каждый из бойцов одержал победу, на мой взгляд", – написал Тайсон.

Усик победил Джошуа в Лондоне: коротко