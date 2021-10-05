Майка Тайсона удивила реакция Джошуа на поражение от Усика
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон похвалил чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за поведение после боя, сообщает 24 Канал.
Майк Тайсон был удивлен реакцией британца Энтони Джошуа на поражение от украинца Александра Усика.
"Еще раз посмотрел бой Джошуа и Усика. Первое, что мне бросилось в глаза после боя, это как они относятся друг к другу - это заслуживает похвалы. Мне нравится, как Джошуа справляется с поражениями - всегда держится очень достойно",- начал легендарный боксер.
"Не секрет, что иногда внутри меня просыпается маленький хейтер, но я был шокирован от того, какое примерное поведение они демонстрировали после завершения боя. Думаю, что в тот вечер каждый из бойцов одержал победу, на мой взгляд", – написал Тайсон.
Усик победил Джошуа в Лондоне: коротко
- 25 сентября Усик опозорил Джошуа на глазах его родных фанатов. Украинец стал победителем единогласным решением судей. Александр уже с первых секунд боя выбрал правильную тактику и показал, что отберет чемпионские титулы в Энтони. Хотя мог украинец победить нокаутом в последнем 12 раунде. Но Энтони спас финальный гонг.
- После поединка боксеры тепло поздравили друг друга. В раздевалке украинец отдал британцу пояса. Усик же получит новые, которые вскоре должны прилететь в Украину.
- Джошуа отметил, что реваншу быть еще до того, как рефери объявил о решении судей. Александр не против второй раз побить Энтони, но на этот раз при поддержке украинских болельщиков.
- Промоутер Эдди Хирн не исключил, что реванш может состояться в Киеве.