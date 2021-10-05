Искусственный интеллект научили более точному предсказанию погоды

Компания DeepMind, ответственная за создание одного из самых продвинутых и обученных алгоритмов искусственного интеллекта, создала новый ИИ для предсказания погоды. Технология решает одну из самых сложных задач в метеорологии – точно определяет вероятность дождя в ближайшие 90 минут, сообщает 24 Канал.

Разработка велась в партнерстве с метеорологическим бюро и Национальной метеорологической службой Великобритании. Алгоритм получил название DGMR.

Что известно

Наилучшие нынешние методы прогнозирования погоды предназначены для долгосрочных прогнозов – это методы основанные на компьютерном моделировании физики атмосферы. Однако современный мир требует точных прогнозов на ближайшие часы. Отрасли экономики от сельского хозяйства до работы наземных авиаслужб очень зависимы от информации о наличии дождя, его продолжительности и объеме осадков. Однако из-за множества переменных не всегда удается получить точные данные.

Специалисты DeepMind придумали, как помочь в этой ситуации:

Новый алгоритм использует данные с метеорадаров, которые отслеживают формирование и движение облаков.

Объединение этих данных позволяет создавать покадровое видео с направлением облачности.

В рамках обучения ученые отправили в генеративную сеть реальные снимки. Сеть моделировала фейковые изображения, продолжая последовательность реальных данных. Затем эти снимки анализировали модели глубокого обучения и современного физического моделирования.

Позднее 56 синоптиков метеорологическом бюро, которые не принимали участия в создании DGMR, попросили сравнить полноту данных в двух прогнозах.

В итоге 89 процентов метеорологов отдали предпочтение DGMR.

Прогноз искусственного интеллекта оказался информативнее.

Сегодня технологии DeepMind работают в самых разнообразных сферах. Одним из самых громких ее достижений является способность к прогнозированию структуры белка в рекордно короткое время. Ученые более 50 лет пытались достичь этого другими методами, но терпели неудачу. Лишь в конце 2020 года DeepMind представила нейросеть AlphaFold, которая смогла предсказать трехмерную структуру белка с точностью до одного атома. Нейросеть открыли для общего пользования.