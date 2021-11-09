Диетолог назвала идеальный завтрак для ребенка

Мамы, кто хочет, чтобы: ребенок был здоров, была высокая успеваемость в учебе? Чтобы у него была энергия и интерес к дополнительным занятиям, хобби? Вам стоит обратить внимание на питание, сообщает РБК-Украина.

Чем накормить растущий организм? Очень важно дать растущему организму все необходимые ресурсы, об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева.

Не так важно, чем ребенка кормят в школьной столовой, гораздо важнее, что он ест дома. Если вы накормите ребенка полноценным завтраком, он будет сыт и полон энергии до самого обеда.

Что нужно дать на завтрак: белки, жиры и медленные углеводы.

Это могут быть яйца (вареные, омлет, яичница),

творог (сырники),

бутерброд с хорошим сливочным маслом, с печенью трески, красной рыбкой.

Ясли ребенок любит кашу - это хорошо, только добавьте в нее хороший кусочек масла. И что-то еще белково-жировое.

Представьте другую картину: ребенок съел бутерброд с колбасой и выпил сладкий чай. В колбасе пользы нет, чай и хлеб - это быстрый углевод, который усвоится через час. Это значит, что ребёнок будет голодный. Энергии - ноль, обучаемость и внимание снижены.

Почему я настаиваю именно на белках и жирах. Все просто - они очень медленно усваиваются, не вызывают скачков сахара. А это значит, что сытость на 4-5 часов обеспечена - рассказала диетолог Марина Сергеева.

Скажите, сложно правильно накормить ребенка? Нет! Главное - понимать и знать состав еды. Меньше консервантов и сложных блюд, больше качественной, простой и понятной пищи.

Автор: Татьяна Турчаникова