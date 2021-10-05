На МКС летит первый в мире киноэкипаж

Первые в мире. Россия отправляет в космос «киноэкипаж», сообщает Мир 24.

На МКС полетят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Доставит их туда российский космонавт Антон Шкаплеров. Ожидается, что в 15 часов 12 минут «киноэкипаж» причалит к модулю «Рассвет». А перейдет на борт станции в начале шестого вечером. Всего в космическом пространстве творческая группа проведет 12 суток. Снимут около 40 минут видео.

Фильм «Вызов» на орбите с участием профессиональной актрисы станет первым подобным событием в истории.