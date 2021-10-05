В США мужчина устроил стрельбу в поезде

В городе Тусон, штат Аризона (США) произошла стрельба в поезде. Под огнем погиб агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA), еще двое сотрудников правоохранительных органов были ранены, сообщает Обозреватель.

Агент DEA проводил плановую проверку стационарного поезда. Во время задержания одного пассажира, второй мужчина открыл огонь. Нападавший убил федерального агента и ранил двух правоохранителей.

Стрельба в поезде, США. Источник: Arizona Daily

"Подозреваемый, обменявшись выстрелами с офицерами, забаррикадировался в туалете, который находится на нижнем уровне ... В конечном итоге было установлено, что подозреваемый на самом деле мертв" , – рассказал начальник полиции Тусона Крис Магнус.

Полиция на месте ЧП. Источник: Arizona Daily

На данный момент задержанный находится под стражей. В момент стрельбы в вагоне находились 137 пассажиров и 11 членов экипажа. Их эвакуировали на станцию, никто не пострадал.

Полиция на месте стрельбы в Аризоне. Источник: Arizona Daily

Поезд, где произошла стрельба. Источник: Arizona Daily

На место ЧП прибыли агенты ФБР. Источник: Arizona Daily