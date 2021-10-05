Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в Европе
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг команд с самыми дорогими составами в топ-пятерке лиг Европы, а фактически - во всей Европе, сообщает УНИАН.
По итогам подсчетов возглавил рейтинг "Манчестер Сити". Состав чемпиона АПЛ оценивается в 1,28 миллиарда евро.
"Ман Сити" совсем немного опередил своего соседа по городу - "Манчестер Юнайтед". В тройку также вошел еще один представитель АПЛ "Челси".
10 клубов с самыми дорогими составами в Европе
1. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,280 млрд евро
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,214 млрд евро
3. "Челси" (Англия) - 946 млн евро
4. "Барселона" (Испания) - 896 млн евро
5. "Бавария" (Германия) - 890 млн евро
6. "Ливерпуль" (Англия) - 868 млн евро
7. "Реал" (Испания) - 846 млн евро
8. "ПСЖ" (Франция) - 808 млн евро
9. "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 687 млн евро
10. "Атлетико" (Испания) - 662 млн евро
Стоимость составов клубов актуальна по состоянию на 1 октября. Игроки, находящиеся в арендах, не учитывались.