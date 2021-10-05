"Слив" данных 1,5 млрд пользователей: в Facebook выступили с заявлением

В сеть попали якобы данные более чем 1,5 миллиардов пользователей Facebook. Они продаются на одном из хакерских форумов, сообщает Обозреватель.

Если данные подлинны, это может быть одна из самых больших и значительных утечек с Facebook на сегодняшний день.

Данные потенциально позволяют киберпреступникам и недобросовестным рекламодателям нацеливаться на конкретных пользователей соцсети по всему миру.

Позднее некоторые участники форума заявили, что они были обмануты предполагаемым продавцом, что вызывает вопросы о подлинности и заявленных масштабах этой утечки.

В Facebook уже отреагировали, заявив, что сбой в работе соцсети не привел к утечке данных юзеров.

В компании объяснили, что причиной сбоя стали неудачные изменения программной конфигурации в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных.