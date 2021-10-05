Грозит выпадением волос: 7 причин, почему боли кожа головы

Вы наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда без видимых на то причин появляется боль в прикорневой зоне волос. Ощущения при этом неприятные - будто болит сама кожи головы и усиливается чувствительность, сообщает РБК-Украина.

Биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда косметологов в своем Instagram назвали несколько причин, почему так случается. Исключите их, чтобы не дошло до выпадения волос.

Почему боли кожа головы: топ-7 причин

1. Переохлаждение. Например, если выходить на улицу без шапки. Резкое охлаждение спазм мелких сосудов. Отсюда - болезненные ощущения.

Например, если выходить на улицу без шапки. Резкое охлаждение спазм мелких сосудов. Отсюда - болезненные ощущения. 2. Тугая прическа. Например, при наличии конского хвоста или тугих кос происходит нарушение микроциркуляции. В некоторых случаях могут даже образовываться микроповреждения скальпа, что вызывает боль.

Например, при наличии конского хвоста или тугих кос происходит нарушение микроциркуляции. В некоторых случаях могут даже образовываться микроповреждения скальпа, что вызывает боль. 3. Если долго не мыть голову. Если не мыть некоторые время волосы (особенно это касается жирный тип кожи головы), себум естественным образом накапливаются вокруг волосяного стержня, что может привести к воспалению кожи, которое вызывает покраснение, зуд и шелушение.

4. Сухость кожи головы и такие заболевания кожи, как псориаз. Часто уходовые средства для волос - особенно шампуни - оказывают подсушивающее действие. Это приводит к появлению чувствительности и стягиванию кожи. Последнее вызывает боль.

Часто уходовые средства для волос - особенно шампуни - оказывают подсушивающее действие. Это приводит к появлению чувствительности и стягиванию кожи. Последнее вызывает боль. 5. Нарушение микроциркуляции в коже головы. Нарушения местного кровообращения могут быть следствием заболеваний сосудистой системы, а также следствием переохлаждения, постоянного ношения хвостов (особенно на макушке). Даже при Covid-19 нередки эти симптомы, так как при болезни наблюдаются сосудистые нарушения.

Нарушения местного кровообращения могут быть следствием заболеваний сосудистой системы, а также следствием переохлаждения, постоянного ношения хвостов (особенно на макушке). Даже при Covid-19 нередки эти симптомы, так как при болезни наблюдаются сосудистые нарушения. 6. Стресс. Организм на стрессовые ситуации может отреагировать местными аллергическими реакциями, сосудистыми нарушениями и понижением болевого порога.

Организм на стрессовые ситуации может отреагировать местными аллергическими реакциями, сосудистыми нарушениями и понижением болевого порога. 7. Изменение пробора. Если очень долго носить прическу с определенным пробором, а затем кардинально ее поменять, но в некоторых местах кожа головы может болеть. Все дело в том, что волосы "привыкли" находиться в одном положении и реагируют чувствительностью на подобные изменения.

Автор: Татьяна Турчаникова