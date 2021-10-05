Начата реконструкция "взлетки" аэропорта "Винница"

Долгожданной реконструкции аэропорта "Винница" – таки быть. Проект, о котором не один год говорили и реализацию которого обещали чиновники, начиная с экс-премьер-министра Владимира Гройсмана и заканчивая шестым президентом Украины Владимиром Зеленским, наконец сдвинулся с мертвой точки, сообщает Обозреватель.

Что происходит сейчас с инфраструктурным "долгостроем" и как обновится единственный в радиусе 150 км международный аэродром, реконструкцию взлетной полосы которого взяла на себя компания "Альтком"?

Аэропорт Винница. Источник: Альтком

Аэропорт "Винница": активное прошлое, бурное настоящее, перспективное будущее

Аэропорт "Винница", который расположен в селе Гавришовка Винницкой области, был построен еще в 1985 году. Во времена Советского Союза через этот аэропорт за год проходило до 400 тысяч пассажиров. Ведь самолеты отсюда летали не только внутри страны, но и за рубеж, преимущественно в государства постсоветского пространства.

С провозглашением независимости аэропорт "Винница" несколько утратил былой размах. Впрочем, после передачи его на баланс местных властей в 2013 году, аэропорт медленно начал возвращать былую славу. За последние годы здесь появилось немало новых рейсов, в частности, вылететь из Винницы можно было, например, в Египет, Польшу, Израиль и Турцию. Регулярно использует аэропорт "Винница" и авиация НАТО, в частности, во время ведения военных учений.

И перспективы для развития у аэропорта есть. Его тормозит только устарелая инфраструктура, которая давно не соответствует современным требованиям международных авиакомпаний.

Самой большой проблемой на пути к развитию стала старая взлетно-посадочная полоса, существенно ограничивающая возможности аэропорта в приеме самолетов класса Boeing 737-800 и Airbus-320, используемых большинством авиакомпаний. За неделю со старой "взлеткой" "Винница" могла принять и отправить не более 14 таких самолетов. Поэтому фактически речь шла только об 1 рейсе в день.

Именно поэтому еще во времена премьер-министра Владимира Гройсмана начали говорить о необходимости масштабной реконструкции аэропорта. Еще в 2017 году на ее начало впервые было выделено 200 миллионов гривен, которые не удалось потратить по назначению из-за коллизии: здание аэропорта, которое принадлежит городскому совету Винницы, располагалась на земле, принадлежавшей военным.

Решение проблемы удалось найти в 2018-м. В конце года на финансирование запланированной реконструкции предусмотрели чуть больше миллиарда гривен. В целом финансирование реконструкции прогнозировалось в объемах около 2,2 миллиарда. Реконструировать "взлетку" тогдашняя власть собиралась до конца 2019 года.

Однако в 2019 году прошли выборы. И новые чиновники не спешили выделять деньги на проекты предшественников. При премьере Гончаруке деньги так и не перечислили, при Шмыгале – средства на аэропорт вообще сняли из бюджета.

И кто знает, какой была бы судьба запланированной реконструкции аэропорта, если бы во время визита в Винницу обещание модернизировать этот объект не дал президент Зеленский. После этого в Мининфраструктуры согласовали выделение на реализацию проекта реконструкции трети необходимых средств: чуть больше 600 миллионов гривен.

Новую взлетно-посадочную полосу построит "Альтком"

Тендер на проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Винница" было проведен еще в октябре 2019 года. Заказчиком выступило КП "Аэропорт Винница". Тогда за победу в тендере решили побороться 8 компаний. В конце концов победителем была выбрана мариупольская компания "Дорожное строительство "Альтком". Именно эта компания сделала наиболее выгодное предложение – и 22 ноября КП "Аэропорт Винница" подписал с "Альткомом" контракт.

Тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы "Альтком" выиграл еще в конце 2019 года. Источник: Альтком

Компания-победитель взялась провести реконструкцию "взлетки" за 896 млн 800 тыс. грн – при том, что заказчик объявлял тендер на 962 млн 600тысяч. Так что "Альтком" сэкономил государству почти 66 млн грн. 124 млн 682 тысяч гривен из заявленной суммы "Альтком" направит на приобретение оборудования.

Предложение "Альткома" позволило сэкономить 66 млн грн бюджетных средств. Источник: Альтком

Еще одним преимуществом компании-победителя стал значительный опыт проведения работ именно в аэропортах. На счету "Альткома" – работа в аэропортах Харькова и Львова, а также строительство одного из самых современных на то время в Украине, а ныне – разрушенного войной аэропорта имени Прокофьева в Донецке. Кроме того, компания имеет опыт строительства сложных инфраструктурных объектов за рубежом, в частности, в Туркменистане. Так, именно "Альтком" строил новый комплекс аэропорта в Туркменабаде, а также взлетно-посадочные полосы аэропорта в Дашогузе.

Сейчас же свой солидный опыт "Альтком" применит и в Виннице. Согласно контракту, завершить работы в аэропорту компания обязалась за 27 месяцев.

На момент проведения тендера и подписания контракта с его победителем ожидалось, что новая взлетно-посадочная полоса сможет принять первые самолеты уже в конце 2021 года. Однако пандемия коронавируса и отсутствие средств в бюджете внесли в эти планы свои коррективы. Первый транш в размере 135 млн гривен поступил на счета Винницкого областного казначейства только в середине сентября. Времени до конца года – катастрофически мало. Поэтому теперь и дирекции аэропорта, и генподрядчику – компании "Альтком" – придется выкладываться на полную, чтобы за месяцы, оставшиеся до конца года, провести подготовительные работы, необходимые для того, чтобы уже с января приступить к основной части проекта и успеть завершить первый этап реконструкции до конца 2022 года. Полная реконструкция аэропорта должна закончиться до 2025 года.

Что будет сделано в аэропорту?

Как уже отмечалось, "Альтком" выиграл тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Винница". Кроме того, компания будет реконструировать основную рулежную дорожку и перрон.

И сейчас "Альтком" уже начал подготовительные работы.

Первый транш на реконструкцию аэропорта в Винницкой области поступил в середине сентября. Источник: Альтком

Сейчас "Альтком" уже начал подготовительные работы. Источник: Альтком

Перечень того, что будет сделано в аэропорту – впечатляет. Источник: Альтком

"Начались подготовительные работы, которые включают в себя фрезерование существующей полосы на 2 см, частичный демонтаж плит ПАГ 18, используемых и в гражданской, и в военной авиации. Мы их достанем, заармируем и забетонируем. Далее нанесем выравнивающий слой с армированием стыков по всей полосе. Согласно проекту, взлетно-посадочную полосу расширят на 3 метра, обустроят дренажную систему и водоотведение. Работы будут проводиться на трех коллекторах. Затем – выравнивающий слой из постного бетона и верхний слой из тяжелого бетона толщиной 38 см" , – рассказал о деталях запланированной реконструкции "взлетки" руководитель проектов компании "Альтком" Александр Шилюк.

В планах – обустройство дренажной системы и водоотведения. Источник: Альтком

Длина "взлетки" останется неизменной, но ее расширят. Источник: Альтком

После реконструкции аэропорт сможет принимать гораздо больше самолетов, чем ранее. Источник: Альтком

Длина взлетно-посадочной полосы останется неизменной – 2,5 км. Но она станет шире – 48 м вместо прежних 42 м. Кроме расширения самой полосы на 3 м с одной стороны, в "Альткоме" собираются добавить по 1,5 м с двух сторон.

Финальным "штрихом" проекта – уже после завершения взлетно-посадочной полосы, реконструкции основной рулежной дорожки и перрона – станет установка светосигнального оборудования, реконструкция объектов радиотехнического и метеорологического обеспечения, а также объектов электроснабжения, включая трансформаторную подстанцию, распределительный пункт и центральный распределительный пункт.

Все эти работы "Альтком" будет выполнять вместе с субподрядной компанией "ЕДСК", которая специализируется именно на обустройстве цементнобетонных покрытий на дорогах и аэродромах.

Морально и физически устарелый, до начала реконструкции аэропорт "Винница" практически исчерпал потенциал для развития. С 2019 года он вообще не принимает гражданских самолетов, так закрыт на реконструкцию. Но реализация проекта, важнейшую составляющую которого взял на себя "Альтком", даст аэропорту возможность принимать самые распространенные модели самолетов, которыми пользуются авиакомпании и создаст предпосылки для увеличения пассажиропотока.

А именно это и является стимулом для экономического, туристического и имиджевого развития как самой Винницы, так и всего региона. И будет явным признаком того, что Украина действительно медленно, но уверенно становится европейским государством, в котором сотни тысяч граждан из Винницкой области и ряда прилегающих регионов не должны ехать в Киев, чтобы из столичного аэропорта вылететь за границу на работу или отдых. А могут сделать это значительно ближе, быстрее и комфортнее.