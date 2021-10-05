Судья Вовк устроил празднование вместе со скандальными судьями

Руководителя скандального Окружного административного суда Киева Павла Вовка заметили во время празднования в загородном ресторане в кругу скандально известных судей, экс-прокурора и экс-нардепа, сообщает Украинская правда.

Журналисты стали свидетелями празднования судей и их друзей в ресторане "Фабиус" в Конча-Заспе.

Среди гостей были скандальные судьи ОАСК Владимир Келеберда (известный большим количеством недвижимости, принадлежащей его семье, несмотря на то, что данных о доходах, которые могли бы подтвердить, что его семья когда-то могла приобрести это имущество, нет), Виктор Шулежко (он в коллегии с другими судьями принимал решение в пользу предприятий олигарха Дмитрия Фирташа) и Виталий Амелехин (входил в тройку, которая рассматривала дело в отношении Приватбанка и отменила национализацию).

Также на праздновании вместе с руководителем ОАСК Павлом Вовком заметили судью Евгения Аблова, который фактически обязал "Беркут" разогнать Майдан в декабре 2013 года, и судью Игоря Погрибниченко – ключевого судью, который принимал нужные Вовку решения с целью блокирования ВККС.

Кроме того, в загородном ресторане Вовк по-дружески обнимался бывшим прокурором Генпрокуратуры, а ныне заместителем руководителя администрации крупнейшего украинского порта "Южный" в Одесской области Максимом Мельниченко.

ОАСК Вовка дважды спасал прокурора, возобновляя в должности после люстрации и увольнения.

В 2014 году Мельниченко люстрировали и уволили из прокуратуры, поскольку во времена президентства Януковича он работал заместителем прокуратура Подольского района Киева.

Но уже в 2015 году ОАСК отменил люстрацию Мельниченко, восстановил его в должности и решил, что прокурор должен получить компенсацию.

В 2019 году во время реформы генпрокуратуры Мельниченко не прошел аттестацию из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели и снова был уволен из прокуратуры.

Мельниченко снова пошел в суд Вовка – и ОАСК снова решил, что прокурора нужно поновить в Генпрокуратуре и выплатить компенсацию – почти полмиллиона гривен.

Также журналисты заметили среди гостей мужчину, похожего на экс-заместителя главы службы Главного управления юстиции Александра Липового, которого в 2015 году арестовывали за получение 70 тысяч гривен взятки.

Липовый работал в министерстве юстиции еще за Януковича, был люстрирован после Майдана, но смог отменить люстрацию и восстановиться через ОАСК.

От люстрации Липового спасали лично судьи Погрибниченко и Шулежко, которые на зафиксированных журналистами кадрах покидали ресторан вместе с Липовым.

По данным источников, дело Липового суд не рассматривает уже шестой год.

Среди спутников судьи Вовка журналисты также узнали экс-нардепа от блока Петра Порошенко Василия Яницкого.

Во время депутатства Яницкий пытался спасти судью Павла Вовка – именно он был соавтором поправок в закон, которые позволили бы Вовку оставаться руководителем скандального суда без прохождения оценивания.

Также среди посетителей ресторана был экс-заместитель Одесского окружного административного суда Алексей Колесниченко, с которым в 2013 году Павел Вовк летал в Норвегию на частном самолете. Стоимость такого перелета превышала годовой доход судьи Вовка и составила 22 тысячи евро.