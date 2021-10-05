Разумкову уже сегодня грозит отстранение – нардеп

Сегодня может состояться отстранение Дмитрия Разумкова от председательства на заседании Верховной Рады, сообщает УНИАН.

Об этом сказал в комментарии журналистам глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, фракция "Слуга народа" пытается "в обход регламента" уволить председателя ВР.

"Какая у них идея? Сказать, что господин Разумков страшно нарушает регламент... после этого проголосовать отстранение" , – сказал депутат.

По его словам, в таком случае будет инициатива относительно того, чтобы отстранить Разумкова от ведения пленарных заседаний и "запустить счетчик, чтобы в четверг уже голосовать этот вопрос".

Железняк отметил, что согласно ст.76 и ст.77 регламента ВР, "это невозможно, потому что там по меньшей мере отчет председателя готовится два дня, должно быть два дня на ознакомление", то есть это займет больше недели.

По его словам, в "Слуге народа" пытаются ускорить процесс увольнения Разумкова, потому что "многие депутаты сейчас общаются с Разумковым или с другими коллегами и меняют свое мнение", то есть могут не проголосовать за его отставку.

По словам Железняка, все в монобольшинстве понимают, что если этот процесс затянется, то у них может оказаться меньше 200 голосов и соответственно отставка не будет поддержана.

Напомним, 4 октября Дмитрий Разумков сообщил о запуске процедуры отзыва спикера с должности.

Ранее Разумков заявил, что вопрос об отставке председателя парламента не может рассматриваться на текущей неделе. Он отметил необходимость соблюдения при рассмотрении вопроса о его увольнении всех предусмотренных регламентом Верховной Рады процедур.