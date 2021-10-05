В "Дії" появятся новые COVID-сертификаты

В Украине начали тестирование новых COVID-сертификатов. В частности, речь идет о документах в "Дие", которые будут удостоверять результат ПЦР-тестирования или переноса коронавирусной болезни, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб во время брифинга.

"Мы постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты. В частности для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в "Дие". Он будет действительным 72 часа, как и результат теста. Также мы начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех, кто переболел коронавирусом" , - рассказал Выскуб.

По его словам, в Украине в ближайшее время будут фактически все три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС - сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления от COVID-19.

Автор: Мария Кучерявец