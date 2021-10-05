Противопоказания к COVID-прививкам: кому нельзя вакцинироваться

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от коронавируса, очень маленький. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает ТСН.

Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания — ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку.

"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность — непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный — почти одна сотая от общей популяции людей" , - говорит санврач.

По его словам, по сути — это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку. Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а поэтому вторую вакцину таким людям не вводят. Лабораторного тестирования "наперед" сейчас провести нельзя.

Если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом перед прививкой.