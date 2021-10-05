Противопоказания к COVID-прививкам: кому нельзя вакцинироваться
Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от коронавируса, очень маленький. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает ТСН.
Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания — ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку.
"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность — непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный — почти одна сотая от общей популяции людей", - говорит санврач.
По его словам, по сути — это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку. Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а поэтому вторую вакцину таким людям не вводят. Лабораторного тестирования "наперед" сейчас провести нельзя.
Если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом перед прививкой.
"Инструкция по использованию каждой вакцины имеет свои особенности: она рекомендована или нет. Например, вакцина CoronaVac не рекомендуется беременным женщинам", — рассказал представитель Минздрава.