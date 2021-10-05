Pandora Papers не изменит диалога между Украиной и США - Белый дом

Упоминание о президенте Зеленском в расследовании оффшоров не изменит диалога между Киевом и Вашингтоном, но повышает для президента Байдена важность вопроса усиления финансовой прозрачности в мире, сообщает Голос Америки.

Об этом во время брифинга в Белом доме сказала пресс-секретарь администрации Джен Псаки.

"Президент Байден предан делу повышения прозрачности как в американской, так и в международной финансовой системе. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики.

Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности уравнивания правил игры, уменьшения коррупции и уверенности в том, что мы делаем это как скоординированное международное общество.