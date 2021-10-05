Самые красивые породы собак: как с картинки

Афганская борзая

Все собаки по-своему красивы. Однако есть породы, которые особенно отличаются грацией и изяществом, больше напоминая образ с картинки, сообщает Профиль.

Длинношерстные колли

Сегодня популярность породы заметно снизилась, но это никак не повлияло на шарм и обаяние ее представителей. Эти собаки когда-то давно занимались выпасом, охраной скота, а также выполняли прочую работу, что позволило им стать выносливыми, крепкими и умными псами.

Хаски

Представители этой породы отличаются своеобразной внешностью, которая присуща большинству аборигенных северных пород – маламутам, лайкам, самоедским собакам. Довольно сложно выделить, кто из них более красив.

Афганская борзая

Изображения этих собак находили на скалах во ходе археологических раскопок на территории Египта. У афганских борзых необычайно красивая шерсть, которая придает псам величественный, аристократичный вид.

Леонбергер

В результате селекции получилась крупная, мощная собака с красивой шерстью и пропорциональным телосложением. Увидев леонбергера впервые, можно испытать смешанные чувства – страх и восхищение.

Мальтийская болонка

К ним больше подходит описание "милый", чем "роскошный". Многие владельцы этих собак отмечают, что они похожи на плюшевую игрушку: длинная белоснежная шубка, симпатичная мордашка и глаза, похожие на бусинки.