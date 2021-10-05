Главные тренды мужских стрижек 2021: тенденции осени

Стильная стрижка может стать идеальным дополнением к модному образу, а иногда даже изюминкой всего образа. Сегодня разновидностей мужских модельных причесок почти столько же, сколько и решений для девушек. И данная тенденция ежегодно усиливается: мужские стрижки 2021 становятся еще более агрессивными, молодежными и необычными, сообщает Bhub.

К тому же мужские hair-тренды не ограничиваются стрижками. На Неделях моды мы можем увидеть необычные мужские окрашивания, мелирования и прически. Поэтому разгуляться есть куда!

﻿ Buzz cut Buzz cut – максимально короткая стрижка, которую трендсеттеры позаимствовали у военных и вывели на пик популярности. Данная стрижка имеет множество различных вариантов и, как уверяют барберы, на разных типах внешности и формах головы может иметь кардинально разный вид. Поэтому не бойтесь, что вы будете ходить как под копирку с друзьями или знакомыми. Зато прибегайте к экспериментам, в частности сделайте разную длину (конечно, в пределах миллиметров).

Фейд. Одна из самых модных мужских причесок 2021. Это техника, с помощью которой локоны плавно укорачивают от челки до ушей. Стрижка обеспечивает красивый внешний вид и очень практична в повседневной жизни: вы сэкономите время на укладке, ведь волосы в течение нескольких недель сами будут красиво ложиться. Фейд можно делать на разных длинах, от короткой, как у Джастина Бибера, до длинной, как раньше носил Зак Эфрон.

Каскад. Еще один вид стрижки, для выполнения которой пряди срезают постепенно. Однако в отличие от фейда, в стрижке каскад перепад длины подчеркивается, а длина между верхними прядями и нижними сильно отличается. Такая прическа подойдет тем, кто хочет придать образу легкости и беззаботности и экспериментировать с укладками. Еще одно преимущество такой стрижки в том, что она поможет скорректировать форму лица.

Фото из инстаграма

Удлиненный боб – любимая стрижка многих голливудских актеров – в этом году взлетела на пик популярности. Стоит отметить, что несколько последних сезонов любые мужские прически с длинными волосами в моде, будь то боб, пикси или каре. Наиболее стильными фишками, которыми следует дополнять длинные волосы, считается легкий беспорядок и пробор посередине. На длинных волосах можно примерить рискованные стили окрасок: цветной градиент, обесцвеченные кончики или даже что-то более смелое. Ведь в любой момент можно обрезать кончики и вернуть себе прежний вид.

Undercut. Этому типу стрижки скоро исполняется сто лет, и, пройдя проверку временем, он раз в несколько сезонов становится горячим трендом. Прическа представляет собой короткие виски и удлиненный аккуратный верх. Ее отличительная черта – отсутствие плавности. Верхнее длинные волосы будто шапкой накрывают короткую височную часть головы. Именно этим undercut отличается от знаменитой прически помпадур и слишком длинного топ нот.