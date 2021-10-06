Астрологи назвали 7 самых крепких пар по знаку Зодиака

Девушки нередко заглядывают в гороскоп совместимости, когда на горизонте появляется претендент на звание "того самого". И если сначала любые отношения полны романтики, то спустя некоторое время даже самый бурный роман может зайти в тупик, сообщает УНИАН.

Предлагаем вам ознакомиться со списком пар, которые согласно звездам, имеют самые высокие шансы на долгие и стабильные отношения.

Овен и Близнецы

Воздух и Огонь, две стихии, которые управляют знаками Овна и Близнецов, очень нуждаются друг в друге — точно так же, как и партнеры, родившиеся под этими знаками. Более того — их взаимная тяга сильна не только на физическом, но и на интеллектуальном уровне. Таких партнеров объединяет врожденный оптимизм, любовь к жизни и ее удовольствиям.

Стрелец и Лев

И Львов, и Стрельцов звезды наделили сильным характером и склонностью к соперничеству. Можно предположить, что соревноваться они будут именно друг с другом, но если речь идет о настоящей любви – здесь все иначе. Одна яркая и страстная натура — это хорошо, но две — гораздо лучше, если они решили быть вместе и вдвоем строить счастливую жизнь.

Весы и Овен

Каждый из двух этих знаков Зодиака звезды наделили талантом общения. Но что еще более важно — вместе они способны образовать настоящую команду, и это позволяет обоим гораздо легче добиться успеха. Небесная покровительница Весов — женственная Венера, а мужественный Марс определяет характер родившихся под знаком Овна. Результат — постоянное любовное напряжение и обмен сексуальной энергией, который превращает совместную жизнь практически в вечный двигатель.

Дева и Водолей

Тем, кто родился под этими знаками Зодиака, звезды подарили общее желание преображать мир и управлять будущим. Однако Дева и Водолей делают это каждый по-своему: если Дева прекрасно разбирается с практическими вопросами, то Водолей неизменно готов исследовать новые тенденции и делиться свежими идеями. Если эти таланты объединить, в результате получится прекрасный тандем, всегда готовый к великим свершениям!

Скорпион и Рак

Про тех, кто родился под знаком Рака, говорят, что в любви они — собственники, стремящиеся всецело обладать своим партнером. Но именно эта черта характера очень подходит мнительным Скорпионам: такие отношения успокаивают их природную подозрительность и внушают уверенность в том, что они всегда будут желанными и любимыми. Со своей стороны, страстные Скорпионы сделают все, чтобы помочь нерешительным Ракам не замыкаться в собственном панцире. Иными словами, в таком союзе оба партнера будут чувствовать себя в полной безопасности.

Козерог и Телец

Знаки Земли объединяет, прежде всего, та могущественная, основательная и надежная сила, которую им дарит их родная стихия. Тем, кто твердо "стоит на земле" гораздо проще понять друг друга, чем объяснять свою точку зрения людям с совершенно иным характером — например, мечтателям, рожденным под знаками стихии Воздуха. Если вся наша жизнь — это долгое путешествие, то такие партнеры, как Козерог и Телец, будут к нему прекрасно подготовлены и способны пойти вместе очень далеко.

Рыбы и Телец

Взаимодействие и сочетание стихий, которые управляют каждым из партнеров в этой паре, создает почти идеальные условия для долгих, плодотворных отношений. Практичность и чувство здравого смысла Тельца прекрасно уравновешивает глубокую, эмоциональную и чуть мечтательную натуру Рыб.