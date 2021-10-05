Джордж Клуни с женой впервые за три года вышли в свет

Американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль, которой недавно пророчили беременность, впервые за долгое время появились на официальном мероприятии. Пара посетила премьеру фильма "The Tender Bar", сообщает Обозреватель.

Знаменитости выбрали для себя стильные образы, которые удачно гармонируют между собой. 43-летний юрист подчеркнула свою красоту легким макияжем, фото которого в изажист Эрман Оспин выложил в свой Instagram(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

Последний раз супруги появлялись на публике еще до карантина. Свое возвращение в светский мир звезды приурочили к премьере драматической картины, где Клуни выступил режиссером.

Джордж Клуни с женой посетили премьеру нового фильма

Амаль выбрала для себя полупрозрачное черно-белое платье с разрезами по бокам. На ноги красавица надела открытые босоножки, украшенные камнями. Также она добавила в свой образ массивные серебряные серьги и черный клатч.

Актер в свою очередь одел элегантный черный костюм-двойку и такого же цвета рубашку, на которой расстегнул пуговицы, обнажив грудь. Пара обнималась, позируя для фотографов.