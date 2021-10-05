Чем опасно вождение в мокрую погоду на летних шинах

Резкое похолодание и постоянные дожди особенно опасны после летнего сезона, когда водители привыкли к определенному уровню сцепления и поведению машины в условиях, близких к идеальным, сообщает Судебно-юридическая газета.

Осенью же, напротив, опасность на дороге возрастает, а значит, водителям необходимо быть осторожнее и прежде всего – следить за скоростью.

Причем речь не только о соблюдении скоростных ограничений, прописанных в ПДД. В дождь при низких температурах и на летних шинах даже 80-90 км/ч, допустимых за городом и на отдельных городских проспектах, могут стать причиной ДТП.

Основная опасность при езде в дождь кроется в эффекте аквапланирования. Автомобильная шина во время движения находится в постоянном контакте с асфальтом и тем самым обеспечивает автомобилю запас сцепления.

Однако в дождь между шиной и асфальтом оказывается пленка воды. До тех пор, пока шина имеет возможность отвести воду из пятна контакта, поведение машины остается контролируемым.

Поэтому производители шин уделяют особое внимание рисунку протектора, который в свою очередь состоит из большого количества канавок, предназначенных для впитывания в себя влаги с последующим перенаправлением в широкие продольные канавки и экстракцией наружу.

Проблема в том, что любая шина имеет верхний предел отвода воды, выше которого протектор уже не справляется. В таком случае часть влаги остается в пятне контакта и в определенный момент формирует водяную пленку, по которой машина уже не столько едет, сколько скользит.

Как правило, водители узнают об этом при попытке затормозить или увернуться от препятствия – в этом случае автомобиль перестает слушаться и эффективность торможения минимальна. Это и есть эффект аквапланирования.

При прочих равных условиях аквапланирование наступает при превышении определенного скоростного порога, когда поток поступающей воды превышает возможности шин по его отводу.

Кроме того, свой вклад вносит низкая температура и холодные летние шины. Поэтому в дождь чрезвычайно важно соблюдать безопасную скорость, помня о других участниках дорожного движения и необходимости сохранять дистанцию.

Еще одним важным фактором, прямо влияющим на предел наступления аквапланирования, является состояние шин. Чем меньше остаток протектора, тем хуже отвод воды, поэтому водителям, которые встречают осень на шинах с глубиной протектора менее 4 мм, стоит быть особенно внимательными. А если погода обещает быть холодной и дождливой – подумать о том, чтобы перейти на зимний комплект несколько раньше, чем обычно.

Модель шин и ее качества тоже играют важную роль. Даже будучи новыми, не все шины одинаково хорошо справляются с отводом воды из пятна контакта, поэтому стоит ориентироваться на модели, которые в независимых тестах показывают высокие результаты. Экономить на шинах не стоит, поскольку они являются важнейшим фактором безопасности на дороге.

Задумавшись о перспективе скорого перехода на зимний комплект, автовладельцу есть смысл проинспектировать его состояние, прежде всего возраст и остаток протектора.

Максимально допустимый возраст шин составляет 10 лет, но это в случае идеальных условий хранения. Если же хранить летние шины на балконе или в закрытом гараже с металлической крышей, они высыхают и приходят в негодность гораздо быстрее.