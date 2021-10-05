Укрзализныця закупила кнопки смыва для унитазов по 6,8 тыс. грн

АО "Украинская железная дорога" 16 сентября по результатам тендера заключила соглашение с ООО "Компания АМБ" на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн, свидетельствуют данные системы "Прозорро", сообщает Деловая столица.

Отмечается, что стоимость сиденья с крышкой от немецкого производителя Evac — 9 456 грн, а кнопка смыва — 6 790 грн. Унитазный блок был приобретен за 311 880 грн.

Также указано, что УЗ существенно подняла цены на указанные детали в сравнении с прошлыми годами, когда курс доллара был на уровне текущего. В 2017 году УЗ покупала кнопки для смыва по 5 900 грн, а сиденья — по 8 200 грн.

К участию в нынешних торгах были допущены только две фирмы — победитель "АМБ" и ООО "Редтехнотрейд". Они не торговались на аукционе, поэтому экономия на торгах по отношению к ожидаемой цене составила менее 1%.