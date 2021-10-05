Лучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Париже

Модный марафон заканчивается, а это означает, что пора подводить итоги. Далее самые эффектные и красивые образы звезд на улицах столицы мода, сообщает Сегодня.

"Большая четверка" индустрии моды подходит к концу. Сегодня последние показы пройдут в рамках Недели моды в Париже. Дизайнеры и креативные директоры брендов представят свое виденье того, что мы будем носить в сезоне весна-лето 2022.

Модные фотографы со всего мира собрались в столице моды, чтобы запечатлеть самые лучшие и стильные образы, замеченные на улицах Парижа.

Кажется, что в этом сезоне на улицах французской столицы доминировала философия "чем больше, тем лучше". Замысловатые принты и узоры, насыщенные яркие цвета, невероятные сочетания оттенков всех цветов радуги, жакеты и вязаные юбки, резиновые сапоги и пальто, эффектные сумки, кроп-топы и сексуальные разрезы.

Модницы не уклонялись от экспериментальных образов: неоновые волосы, вязаные жилетки поверх пышных платьев, кожаные шорты, оранжевые брюки и ботфорты.



