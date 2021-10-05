СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил в тестовом режиме сайт с перечнем физических и юридических лиц, относительно которых применены санкции.

В частности, на новом сайте﻿ от СНБО содержится перечень физических и юридических лиц, против которых применяются санкции в Украине. Фигуранта можно найти по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.

В отношении юридических лиц указаны следующие данные - название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и так далее.