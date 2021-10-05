Отставка Разумкова: что ждет спикера ВР после потери должности

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко намекнул, что президентская фракция не ограничится лишением Разумкова должности спикера. Его могут выгнать и из народных депутатов, показав на этом примере другим, что в свои игры "слугам" играть нельзя, сообщает Depo.ua.

На вопрос, примут ли Дмитрия Разумкова обратно во фракцию, Корниенко сказал, что это будет решаться голосованием "70 на 30", но он на месте коллег "после того, что они слышат в свой адрес в последние 2 недели" , не поддерживал бы такое решение. Кроме того, Корниенко напомнил, что Разумков, когда его избрали спикером Рады, вышел из фракции, как того требует регламент, по собственному желанию в связи с избранием на должность. И надо проверить, является ли такой выход из фракции основанием для снятия мандата съездом партии. По словам Корниенко, это позиция Центральной избирательной комиссии, которая "показывает себя как политически беспристрастная". Из сказанного можно сделать простой вывод: пока еще председателя Верховной Рады хотят выгнать и из парламента, чтобы Разумков вообще перестал быть народным депутатом. Чтобы окончательно "сбить".

Что будет с Разумковым: варианты развития событий﻿

Перестанет быть народным депутатом

Согласно статье 59, пунктом 2 регламента Верховной Рады, ее председатель, первый заместитель и заместитель председателя не входят в состав депутатской фракции (депутатской группы). Поэтому нынешнее руководство парламента — делегированные "Слугой народа" Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк — на момент избрания член фракции "Батькивщина", теперь являются внефракционными. Таких всего в парламенте 20, из них пятеро — изгнанники из монобольшинства (Александр Дубинский, Роман Иванисов, Гео Лерос, Евгений Шевченко и Александр Юрченко). Однако в регламенте не прописано, должно ли лицо, которое лишили должности председателя Верховной Рады, возвращаться обратно в ту фракцию, которая его на эту должность делегировала. То есть, существует правовая коллизия, которую нужно или исправить изменениями в закон о регламенте, но это займет определенное время, или же "слуги" будут выдавливать Разумкова из Рады разными способами — от коллективной публичной обструкции за то, что держится за мандат, до обращения в ЦИК после решения партийного съезда о лишении его полномочий, ссылаясь на императивность мандата. Разумков возглавлял предвыборный список "слуг", и ему, в отличие от киевской мажоритарницы Людмилы Буймистер, которую планируют выгнать из фракции за то, что не проголосовала за закон об олигархах, действительно может светить потеря депутатства.

Такой сценарий для нынешнего спикера очень нежелателен, ведь вместе с должностью он потеряет привлекательность для СМИ как статусный гость телеэфиров. По футбольной терминологии, из высшей лиги Разумков может очень быстро перейти на уровень любителей. Так происходит, когда команда по каким-то причинам теряет свой статус, но ее расформировывают с надеждой на новое восхождение. Такие команды часто возвращаются, но для этого нужно время, финансы и поддержка болельщиков. В политической терминологии — нужны выборы. А они, похоже, до 2024 года не предвидятся. Разве что произойдет какой-то форс-мажор.

Если "слуги" отберут мандат у Разумкова, тот рискует повторить путь не только когорты предшественников, которые были на должностях, а сейчас, в основном бесславно, пытаются вернуться в большую игру, но и уже "сбитых" деятелей времен президентства Зеленского. Громко ушли экс-секретарь Совбеза Александр Данилюк, бывший Генпрокурор Руслан Рябошапка, экс-премьер-министр Алексей Гончарук, ряд членов его правительства, и они до сих пор остаются вне серьезных политических раскладов. Время от времени отдельные отставники критикуют власть, президента, но это, скорее, напоминание о себе. Хотя в случае выборов у наиболее успешных из них снова будет шанс.

Останется спикером/перейдет в оппозицию к "слугам"

Мы изобразили пессимистический сценарий, но есть и оптимистичные. Первый: "слуги" не смогут собрать 226 голосов за отставку Разумкова. Во фракции утверждают, что необходимое количество готовых отправить спикера в свободное плавание есть, но все покажет голосование, а не слова. Отметим, что председатель Верховной Рады имеет по регламенту право на получасовой отчет, который потенциальный отставник может использовать как для собственной обороны, так и для атаки. Такая атака или убедит коллег не голосовать за отставку, или же станет отправной точкой для активного перехода в оппозицию. И дальнейшая попытка забрать у Разумкова мандат будет выглядеть для части избирателей как расправа над молодым политиком. А жертв избиратели у нас любят. И не только избиратели, но и группы влияния.

Попросится обратно во фракцию, сохранит мандат и будет заниматься собой

Следующий сценарий: спикера таки отправляют в отставку, после чего он пишет заявление о вхождении назад во фракцию "слуг", но его туда не пускают. То есть, формально он хочет вернуться, и не виноват, что ему создают препятствия. Если же фракция его примет, а потом исключит, политизгнанник окажется среди внефракционных, но главное — сохранит мандат. Дальше — будет заниматься собственным политическим проектом.

Некоторые эксперты считают, что Разумков может уйти в комфортную ему нишу русскоязычного электората. Впрочем, в этой нише достаточно тесно, придется быть агрессивным, чтобы потеснить ОПЗЖ или Евгения Мураева. Но способен ли Разумков на роль зубастого политического бойца, да еще и без команды таких же зубастых единомышленников?

Самоотозвется

Третий сценарий, наименее реалистичный, но и от него можно получить определенную выгоду: спикер действует на опережение и пишет заявление о собственном отзыве. Его также должен поддержать или не поддержать парламент. По регламенту, если заявление не набрало необходимой поддержки, у председателя есть право через 15 дней прекратить свои обязанности. Право, а не обязанность. Мотивировать заявление можно по-разному: от "устал и ухожу", до протеста против давления со стороны президента и его Офиса. Второй вариант выглядит лучше, поскольку дает шанс, что парламент заявление спикера не поддержит. К тому же он таким ходом поломает планы "слуг". И даже если парламент согласится на отставку, она будет выглядеть привлекательнее, потому что по собственному желанию, нежели когда Разумкова лишат должности против его воли. Да еще и превратят процесс лишения мандата в Санта-Барбару.