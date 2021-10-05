"Союз МС-19" с "киноэкипажем" стартовал с космодрома Байконур
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», сообщает Мир 24.
«Киноэкипаж» отправился на МКС ради кинокартины «Вызов», которая станет первым фильмом в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.
Командир «киноэкипажа» Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие Пересильд и Шипенко хорошее.
«Самочувствие экипажа хорошее, все работает штатно», – сказал космонавт наземному специалисту.
Впервые в истории корабль «Союз» будет пилотировать к МКС один командир без помощи профессионального бортинженера.
Старт состоялся в 11:55 мск. С момента взлета с космодрома и до стыковки с МКС ориентировочно пройдет 3 часа 17 минут. Планируется, что «киноэкипаж» в 15:12 мск причалит к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт МКС намечены на 17:05.