Названы топ-5 направлений Европы для кратковременных путешествий

Европейская комиссия по туризму назвала 5 самых популярных стран для короткого отпуска 2021 года. Среди них оказались Италия, Испания, Франция, Греция и Хорватия, сообщает Обозреватель.

Греция

В этом году страна приняла более 6 млн отдыхающих и заработала на этом 12 млрд евро. Теплое море, древняя история и невероятные пейзажи – это лишь несколько причин посетить Грецию. А еще – отсутствие обязательной самоизоляции для туристов, что, несомненно, является большим преимуществом для короткого путешествия.

Греция в 2021 году приняла 6000000 туристов. Источник: pixabay.com

Испания

Только за август страна приняла около 5 млн туристов, что на 172% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Больше всего в Испании было французских отдыхающих, не отставали немцы и британцы. Конечно, туристов привлекали яркие заведения Барселоны, ночная жизнь Мадрида, несравненная кухня Севилии. А еще облегченные правила въезда. Все, что нужно – это сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Испания в этом году чаще всего принимала французов, немцев и британцев. Источник: pixabay.com

Италия

Столица моды все лето принимала гостей, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации количество туристов из-за рубежа уменьшилось на 46% по сравнению с 2019 годом. Внутренний туризм наоборот подвергся сильному подъему и 23 млн итальянцев выбрали свою страну для отпуска. Но даже при такой ситуации Италия приняла миллионы отдыхающих, которые неизменно предпочитали морские курорты на островах или шопинг-туры по Милану.

23 миллиона итальянцев выбрали свою страну для отпуска. Источник: pixabay.com

Франция

50 млн туристов из Европы выбрали в этом году Францию для короткого отпуска. Конечно, среди самых популярных достопримечательностей неизменно были Лувр, Эйфелева башня и Euro Disney. Страна еще в начале лета облегчила правила въезда и развернула кампанию по массовой вакцинации, что помогло повысить показатели международного туризма почти на 50% по сравнению с 2020 годом.

50000000 туристов из Европы выбрали в этом году Францию. Источник: pixabay.com

Хорватия

Десятки старинных замков и первозданная природа летом 2021 привлекли внимание 2,6 млн туристов из Европы. Наибольший интерес к Хорватии проявляли британцы и немцы. Кто-то из них выбирал пляжный отдых, некоторые улучшали здоровье на минеральных источниках, а настоящие ценители истории приезжали сюда посмотреть на огромное количество достопримечательностей.