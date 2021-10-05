Укрэксимбанк обвинил журналистов "Схем" в провокации

Государственный Укрэксимбанк (Киев) в конфликте с журналистами программы расследований "Схемы" Радио "Свобода" отвергает обвинения в нарушении законодательства и в свою очередь обвиняет их в провокации и попытке завладеть банковской тайной, сообщает Интерфакс-Украина.

"То, что произошло вчера и разворачивается сегодня вокруг бренда банка и моего имени, это уже не журналистика, а действия сознательно и прицельно направлены на провокацию и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента и его деятельности" , – написал глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер в Facebook во вторник.

По мнению банка, изложенному в его заявлении, в действиях журналиста содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

"Учитывая приведенное, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания" , – указано в заявлении.

Ранее Радио "Свобода" сообщило, что в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из их вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

В свою очередь Укрэксимбанк утверждает, что во время интервью журналист поставил ряд вопросов о предоставлении информации о деятельности клиентов, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними, и без какого-либо обоснования высказал предположения о якобы допущенных финучреждением нарушениях в рамках соответствующих правоотношений.

Банк отмечает, что запрашиваемая информация является банковской тайной, поэтому пресс-служба была вынуждена остановить проведение интервью.

"Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы" , – заявили в Укрэксимбанке.

Согласно ему, после этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка со всей записывающей и осветительной техникой.

В обнародованной журналистами аудиозаписи конфликта глава правления перед острой фазой конфликта сообщил, что не давал согласия на запись и запрет издавать интервью.

Свое мнение о конфликте высказала и представитель государства в набсовете банка, советник главы Офиса президента Виктория Страхова. По ее мнению, не все журналисты придерживаются журналистских стандартов.

"То, что пришли (журналисты – ред.) свидетельствует о том, что мы открыты к журналистам. Но если вместо записи позиции по расследованиям начинаются провокации, то это не интервью" , - написала она в Facebook.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой наблюдательного совета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Также в набсовет входят Димитрий Шишло (незавсимый член), Юрий Буца (представитель от Кабинета министров), Юрий Терентьев (представитель от Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), Сергей Коновец (независимый член), Доминик Меню (независимый член) и Ласло Урбан (независимый член).