Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020

Мы продолжаем рассказывать тебе о первой украинской миссии на Луну. Компания Spacebit, которая и осуществит ее, принимает участие в крупнейшей мировой выставке Экспо-2020 в Дубае, сообщает 24 Канал.

С 1 октября 2021 по 31 марта 2022 будет возможность посетить стенд компании, который является частью украинского павильона.

Посетители Экспо-2020 в Дубае смогут не только узнать больше о первой украинской миссии на Луну, но и увидеть наш государственный флаг, который отправится на спутник.

"Я родился и вырос в Украине, поэтому для меня, как для основателя Spacebit приятно, что мы представлены именно в украинском павильоне. Рад, что наша компания здесь и сейчас строит будущее Украины. Эта выставка показывает, насколько важным является сотрудничество частного и государственного секторов, " , – подчеркивает основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк.

Заместитель министра экономики Украины Михаил Лев подчеркнул, что сегодня приоритет №1 для Минэкономики – развитие высокотехнологичной и наукоемкой составляющей производства, в частности экспорта.

"Наша задача на Экспо-2020 – показать настоящую Украину: высокотехнологичную, интеллектуальную, где создают продукты будущего. Среди более 40 компаний с Украины ведущее место занимает Spacebit, чье сотрудничество с украинскими предприятиями сделало возможной первую миссию Украины на Луну", – подчеркнул он.

Гостям выставки Spacebit демонстрирует украинский флаг из титана, изготовленный отечественной компанией "ТитанЕра". Именно его и отправят на Луну вместе с другой техникой для исследований в рамках первой украинской миссии в следующий, 2022 год.

А еще каждый посетитель выставки может увидеть прототип разработки компании Spacebit – робота Asagumo.

"Asagumo – первый и самый маленький в мире луноход на ножках, а не на колесах. Он станет составляющей первой в истории британской миссии на Луну, которую осуществляет наша компания, " , – говорит Павел Танасюк.

Конструкция лунохода позволит ему попасть к еще неисследованным лавовым трубам, найденным на поверхности спутника Земли. Именно их Spacebit выбрала объектом исследования. В компании считают, что эти образования, похожие на пещеры, могут быть решением длительного пребывания астронавтов на Луне.

Напомним, что официальным партнером первой украинской миссии на Луну является компания Nemiroff. Бренд работает над имиджем нашей страны в мире, завоевывая все новые и новые страны и миллионы ценителей. Также он берется за поддержку смелых идей, воплощая их в жизнь и открывая новые горизонты.

"Уже несколько десятилетий наш бренд активно открывает Украину миру. То, что такой амбициозный проект как первая украинская миссия на Луну благодаря Spacebit и при поддержке Nemiroff представлен на грандиозной международной выставке, дает понять всем международным партнерам, насколько мощный потенциал имеет наше государство, его компании и главное – люди, " , – подчеркивает генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

Он добавил, что для компании важно поддерживать подобные смелые проекты и первопроходцев. Юрий Сорочинский убежден, что необходимо показывать, что заниматься наукой и предпринимательством, даже в космической сфере, в Украине реально и перспективно.