Еще одна авиакомпания запустит прямые рейсы из Киева в Стокгольм
Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) запустит прямой рейс из Киева в Стокгольмом, сообщает Avianews.
Рейс будет запущен с 4 ноября.
Полеты запланированы с частотой один раз в неделю по четвергам из аэропорта Борисполь в главный аэропорт Швеции — Арланда.
Время в пути на таком авиалайнере составит 2,5 часа.
Расписание рейсов Стокгольм-Киев-Стокгольм SAS:
Стокгольм 09:45 → Киев 13:10, четверг
Киев 14:00 → Стокгольм 15:35, четверг
SAS уже открыла продажи авиабилетов на рейсы Киев-Стокгольм. Перелет в обе стороны стоит от 201 евро. В цену включена перевозка ручной клади весом до 8 кг. Ее габариты не должны превышать 55х40х23 см.