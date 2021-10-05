Еще одна авиакомпания запустит прямые рейсы из Киева в Стокгольм

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) запустит прямой рейс из Киева в Стокгольмом, сообщает Avianews.

Рейс будет запущен с 4 ноября.

Полеты запланированы с частотой один раз в неделю по четвергам из аэропорта Борисполь в главный аэропорт Швеции — Арланда.

Время в пути на таком авиалайнере составит 2,5 часа.

Расписание рейсов Стокгольм-Киев-Стокгольм SAS:

Стокгольм 09:45 → Киев 13:10, четверг

Киев 14:00 → Стокгольм 15:35, четверг

SAS уже открыла продажи авиабилетов на рейсы Киев-Стокгольм. Перелет в обе стороны стоит от 201 евро. В цену включена перевозка ручной клади весом до 8 кг. Ее габариты не должны превышать 55х40х23 см.