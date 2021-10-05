Избыток сна приносит больше вреда, чем недосып

Американские ученые из академии медицины сна пришли к выводу, что слишком длительный сон таит в себе гораздо большую опасность для организма человека, чем его дефицит, сообщает Menslife.

Десять часов сна могут "наградить" любителя поспать такими неприятными последствиями, как развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабет, ожирение и сильная беспричинная тревожность.

Эксперты давно вывели оптимальную норму: сон человека старше 45 лет должен длиться от 7 до 9 часов. Если регулярно придерживаться именно такого ритма, со временем значительно улучшается самочувствие и излечиваются многие хронические болезни.

Исследователи убедились в данном факте после тщательного анализа медицинских записей 54 тысяч сорокапятилетних американцев. Почти треть участников исследования жаловались на недосып (их сон составлял 6 и менее часов). Две трети испытуемых придерживались нормы (спали 7-9 часов), а продолжительность сна всех остальных составляла более 10 часов.

По словам Джанет Крофт, эксперта из Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, частично взаимосвязь между слишком длительной продолжительностью сна и хроническими болезнями можно объяснить такими факторами, как психические расстройства и ожирение.