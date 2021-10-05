Шмыгаль прогнозирует ускорение роста экономики до максимума за 10 лет

Государственные инвестиции в размере более 100 млрд грн в развитие инфраструктуры позволили замедлить падение экономики Украины в 2020 году до 4%. В 2022 году ожидается рост до 5%, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью﻿ изданию LB.ua.

"Ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5%" , - сказал он и добавил, что это результат инвестиций.

Напомним, предшественник Шмыгаля на посту премьера также говорил о скором экономическом росте. Алексей Гончарук неоднократно заявлял о планах ускорить экономику Украины и добиться роста 40% за пять лет. Он говорил, что правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.

В итоге же экономика Украины упала на 4% в 2020 году. В 2021 году ВВП Украины может вырасти примерно на 4% и выйти на уровень 2019 года.

Отметим, заявление Шмыгаля не соответствует официальному прогнозу правительства, которое заложено в проект государственного бюджета на 2022 год. Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год с 4,3% до 3,8%.

Вместе с тем альтернативный сценарий развития экономики Украина от Кабмина предусматривает замедление роста и выход на допандемический уровень только в конце 2023 года.

В последний раз ВВП Украины рос более чем на 5% в 2011 году - на 5,5%. Восстановительный рост происходил после падения на 15,1% в 2009 году во время мирового финансового кризиса.

Автор: Александр Белоус