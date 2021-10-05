Надя Дорофеева показала костюм трендового цвета

Зеленый во всех его проявлениях – абсолютный фаворит этого года. Его включение в цветовые тенденции 2021 года напоминает нам о важности сохранения окружающей среды. Поддержать модную тенденцию решила популярная украинская певица Надя Дорофеева.﻿, сообщает WomanEL.

Так, на своей официальной странице в Instagram 31-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в костюме, состоящем из вязаной кофты и ультра-коротких шортов, ярко-салатового цвета. Свой эффектный образ она дополнила высокими сапогами.

Фото: Instagram Нади Дорофеевой