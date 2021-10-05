Лига наций УЕФА: расписание матчей финальной стадии

С 6 по 10 октября в Италии пройдет финальная стадия Лиги наций УЕФА 2020-2021, сообщает УНИАН.

Борьбу за трофей будут вести сборные Италии, Франции, Испании и Бельгии.

В рамках мини-турнира пройдут два полуфинала, матч за 3-е место и финал. Победители полуфиналов встретятся в финале.

Расписание матчей

1/2 финала

6 октября. 21.45. Италия - Испания

Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

7 октября. 21.45. Бельгия - Франция

Турин, стадион "Ювентус"

Матч за 3-е место

10 октября. 16.00

Турин, стадион "Ювентус"

Финал

10 октября. 21.45

Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

Финал Лиги наций: что нужно знать