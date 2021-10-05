Лига наций УЕФА: расписание матчей финальной стадии
С 6 по 10 октября в Италии пройдет финальная стадия Лиги наций УЕФА 2020-2021, сообщает УНИАН.
Борьбу за трофей будут вести сборные Италии, Франции, Испании и Бельгии.
В рамках мини-турнира пройдут два полуфинала, матч за 3-е место и финал. Победители полуфиналов встретятся в финале.
Расписание матчей
1/2 финала
6 октября. 21.45. Италия - Испания
Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
7 октября. 21.45. Бельгия - Франция
Турин, стадион "Ювентус"
Матч за 3-е место
10 октября. 16.00
Турин, стадион "Ювентус"
Финал
10 октября. 21.45
Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
Финал Лиги наций: что нужно знать
- Жеребьевка финальной стадии состоялась еще 3 декабря прошлого года.
- В финальной стадии играют победители четырех групп Лиги А.
- Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.