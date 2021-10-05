Новолуние 6 октября-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Октябрьское новолуние проходит под знаком Весов, и это лучшее время для примирения, а еще в этот период хорошо загадывать желания, сообщает Сегодня.

6 октября состоится очередное осеннее новолуние в 2021 году. Что интересного будет в этот период, какие у него особенности, чем опасен этот день, что можно, а что нельзя делать в фазу новолуния, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте далее в статье.

Особенности новолуния 6 октября

6 октября в 14:06 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет на стыке 30-го и 1-го лунных дней.

В момент новолуния спутник Земли расположен между нашей планетой и Солнцем практически на одной прямой с ними, а потому невидим на небе.

По мнению астрологов, новолуние – значимый период в жизни людей, когда лучше всего заниматься планированием важных дел на следующий цикл, который будет длиться 29 лунных дней, до следующего новолуния. А еще это лучшее время для накопления сил на новые важные свершения.

Новолуние в знаке Весы настраивает на успокоение, размеренность и гармонию. Уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание.

А потому в период новолуния в знаке Весов хорошо помириться со всеми, с кем были в ссоре – это будет сделать намного проще, чем в другие дни. Также это благоприятное время для налаживания деловых и личных отношений , заключения договоров.

Что нельзя делать во время новолуния 6 октября