Хинкали и водка на столе: появились кадры ареста Саакашвили

В Сети появилось видео ареста экс-президента Михаила Саакашвили в тбилисской квартире. На кадрах видно, что бывший президент ужинал, когда к нему нагрянули правоохранители, сообщает Sputnik.

Третий президент Грузии был задержан грузинскими властями 1 октября. В тот же день Михаил Саакашвили объявил голодовку.

Бывший глава Грузии обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела – в судебном производстве.

В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.