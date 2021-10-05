Ученые определили, когда невакцинированные могут повторно заболеть COVID-19

Группа ученых под руководством преподавателей Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте (США) выяснила, что иммунитет к коронавирусу у переболевших остается нестойким. А подхватить инфекцию повторно невакцинированные могут через три месяца, сообщает Обозреватель.

Заражение возможно уже через короткое время после выздоровления от COVID-19. По словам Джеффри Таунсенда, профессора биостатистики Elihu Йельской школы общественного здравоохранения и ведущего автора исследования, это указывает на то, что единственной правильной мерой защиты остается вакцинация от болезни.

"Из исследования вытекает, что те, кто был инфицирован естественным путем, должны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции" , – сказал Таунсенд.

Он рассказал, что свои выводы команда ученых основывает на моделировании ситуации, которое эксперты провели исследуя случаи повторного заражения близких к COVID-19 вирусов. Используя эволюционные принципы, команда смогла смоделировать риск повторного заражения COVID-19 с течением времени.

Ученые проанализировали известные реинфекции и иммунологические данные от близких вирусных родственников SARS-CoV-2. Источник: The Lancet Microbe

Объясняя поведение коронавируса, специалисты сослались на его умение "подстраиваться и выживать в агрессивной для него среде". Также на случаи повторного заражения влияет и ослабленность иммунитета человека после перенесенной болезни.