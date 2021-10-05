Курильщики более чувствительны к боли: исследование

Исследователи из Норвегии пришли к выводу, что курильщики ощущают боль гораздо острее, чем люди, не имеющие пагубной привычки, сообщает Menslife.

Ученые провели масштабное исследование, участниками которого стали более 10 тысяч человек. Группа действующих курильщиков состояла из 22,1% женщин и 18,8% мужчин, а среди тех, кто уже бросил, было 38,6% женщин и 46,8% мужчин. Третья группа участников вообще не курила.

В ходе исследования использовалась холодная вода. Эксперты зафиксировали уровень болевых ощущений всех участников. Как оказалось, любители сигарет слишком ярко чувствовали боль, у бывших курильщиков болезненные ощущения были притуплёнными. А вот участники, которые никогда не курили, справлялись с болью лучше всего.

По словам Аслака Йохансена, автора исследования, такие результаты указывают лишь на одно: никотин, попадающий в организм курильщика, значительно повышает уровень болевых ощущений.

По статистике, в России доля курящих составляет 58 % мужчин и 12 % женщин. В Англии курят 30% мужчин и 28% женщин. В Америке - соответственно 28% и 24%. Меньше всего среди курящих китаянок и узбечек.

Если сравнивать с некурящими, люди, которые курят на протяжении долгого периода, в 13 раз чаще болеют стенокардией, в 12 раз - инфарктом миокарда и в 10 раз - язвой желудка. Среди всех больных раком легких - 96-99% курильщиков.

Каждый седьмой человек, подолгу не расстающийся с пагубной привычкой, болеет облитерирующим эндартериитом - это тяжелое заболевание кровеносных сосудов. Курение на протяжении беременности практически вдвое увеличивает риск ее неблагоприятного завершения.