Полезно ли ощелачивать организм: объяснение врача

Полезно ли ощелачивать организм? Лучше повышать кислотность организма, а не ощелачивать его. У разных органов нашего организма уровень pH разный, сообщает Dr. Berg.

Наиболее важный орган - это желудок. В желудке должна быть крайне кислая среда - от 1 до 3. Желудок находится в самом начале пищеварительного цикла. Если желудок не работает, как надо, то ничто в организме не сможет работать правильно. У нас есть разные ферменты, активация которых зависит от уровня pH. Например, пепсин, который находится в желудке и помогает переваривать белки. Он активируется при кислотности 1,5-1,6. Т. е. пепсин не работает в желудке с щелочной средой, а значит - белок не расщепляется и попадает непереваренным в кишечник. В результате могут возникнуть проблемы во всей пищеварительной системе. Смотрите видео до конца и все узнаете!