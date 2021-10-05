ЕС не планирует исключать Украину из "зеленого списка"

Евросоюз пока не планирует исключать Украину из своего списка безопасных направлений для путешествий в связи с COVID-19. По крайней мере, ближайшие две недели, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикардо Йозвяк в Twitter.

"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели" , - написал журналист.

Напомним, недавно Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы, исключив из него Молдову и Боснию и Герцеговину.

Автор: Мария Кучерявец