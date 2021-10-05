Ольга Сумская восхитила новым ярким образом

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая вот уже более 30 лет радует поклонников своим творчеством, до сих пор, по мнению многих пользователей Сети, остается самой красивой актрисой постсоветского пространства, сообщает Clutch.

На днях в микроблоге актрисы появилось новое фото. На снимке в разделе «сториз» 55-летняя Сумская предстала в ярком оранжевом брючном костюме-тройке с супермодным объемным жакетом. Дополнили образ укладка с вытянутыми на утюжок прядями и яркий макияж с акцентом на яркие красные губы.