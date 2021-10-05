Разумков заявил, что после отставки соберет собственную команду

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что после отставки с занимаемой должности, инициированной фракцией Слуга народа, планирует создать собственную команду, сообщает Новое время.

Об этом он сказал во вторник, 5 октября, отвечая на вопрос о своих дальнейших планах.

«Работать я буду так же. Силы есть, время есть, команда будет… Планирую большую» , — сказал спикер, однако не уточнил, с какими политическими силами планирует сотрудничать в этом направлении. ﻿

Разумков также полагает, что без обязанностей главы Рады реализовывать задуманное будет, возможно, легче.