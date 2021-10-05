Разумков заявил, что после отставки соберет собственную команду
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что после отставки с занимаемой должности, инициированной фракцией Слуга народа, планирует создать собственную команду, сообщает Новое время.
Об этом он сказал во вторник, 5 октября, отвечая на вопрос о своих дальнейших планах.
«Работать я буду так же. Силы есть, время есть, команда будет… Планирую большую», — сказал спикер, однако не уточнил, с какими политическими силами планирует сотрудничать в этом направлении.
Разумков также полагает, что без обязанностей главы Рады реализовывать задуманное будет, возможно, легче.
«Я буду работать дальше… Пост — это механизм, инструмент… Да, без поста главы Верховной Рады это будет тяжелее делать. А может и легче… Без поста может быть проще будет работать, поскольку ты себя чувствуешь человеком, который возвращается в 2019 год. К тем эфирам, тем командировкам и встречам. Пост иногда в этом плане мешает», — пояснил он.