Верка Сердючка, Елена Кравец и другие: новая семейная комедия

Дебют артистов в большом кино — первый, но не единственный сюрприз от создателей ленты «Велика Прогулянка». Подробнее в материале, сообщает Clutch.

Известный украинский артист и шоумен Юрий Ткач получил главную роль в семейной комедии "Велика прогулка". Сюжет комедии разворачивается вокруг двух абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко, которые встретятся на одной поляне под шашлыки, которую каждая из семей считает «своей».

Комедия Велика Прогулка

Образ главы семейства Наливайченко воплотит на экране Юрий Ткач. Его “женой” на площадке станет Ирина Гатун, актриса театра импровизации и одна из участниц “Женского квартала”. Районный бизнесмен Толя и его жена Рая зададут перцу семье Драгомановых, которые тоже мечтают занять идеальную поляну под шашлыки.

Таню Драгоманову, сдержанную преподавательницу истории искусств, сыграет Елена Кравец-участница "Вечернего квартала" и эксочельница "Женского Квартала". Партнером актрисы в кадре станет Андрей Исаенко — заслуженный артист Украины, актер театра, звезда настоящих кинотеатральных хитов — “Захар Беркут” и “Киборги”.

Комедия Велика Прогулка

Также зрители увидят в ленте Позитива (Алексей Завгородний), автора-исполнителя, участника группы MOZGI. Теперь музыкант воплотит на экране образ помощника чиновника — водителя гены, что станет его первой большой киноролью.

«Большая Прогулка» станет первым кейсом сотрудничества между крупнейшими игроками украинских кино - и телеіндустрій, FILM.UA Group и телеканала «Украина», над кінопрокатним фильмом.