Оккупанты готовятся к активизации обстрелов позиций ОС – разведка
Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным украинской разведки, оккупанты, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в передовые подразделения скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы. Прибывают диверсионно-разведывательные подразделения. Возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в т. ч. в артиллерийских и минометных подразделениях.
"Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", – говорится в сообщении.