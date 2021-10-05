Оккупанты готовятся к активизации обстрелов позиций ОС – разведка

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным украинской разведки, оккупанты, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в передовые подразделения скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы. Прибывают диверсионно-разведывательные подразделения. Возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в т. ч. в артиллерийских и минометных подразделениях.