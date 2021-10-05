В Португалии людей старше 65 будут прививать от COVID трижды

Власти Португалии одобрили третью прививку от коронавируса для людей старше 65 лет. Вакцинация бустерной дозой начнется с 11 октября, сообщает РБК-Украина.

Со слов секретаря по вопросам здравоохранения страны Антониу Салеша, Главное управление здравоохранения (DGS) в ближайшие часы выпустит стандарт с технической поддержкой для третьей дозы вакцины или бустерной дозы, отметив, что вакцину начнут вводить людям, живущим в домах престарелых и старше 80 лет.

"Мы начнем с наиболее уязвимых групп, а именно с жилых домов для пожилых людей, группы старше 80 лет, а затем пойдем по убывающей до группы, равной или превышающей 65 лет, как это было сделано на первом этапе вакцинации от COVID" , –заявил он.

Автор: Валерия Полищук