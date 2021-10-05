По программе Зеленского уже создано 215 школ и садиков

На данный момент в рамках программы президента "Большая стройка" уже построены и реконструированы 215 школ и детских садов. ﻿Об этом, со ссылкой на Instagram Зеленского, сообщает Обозреватель.

"Страна, которая стремится быть конкурентоспособной в современном мире, должна признавать образование и науку своими действительно стратегическими приоритетными сферами. И в каждой из них государство должно обеспечить несколько важных, ключевых условий" , – рассказал Зеленский в опубликованном видео.

Он подчеркнул, что государство занимается обеспечением граждан безопасной, комфортной и безбарьерной образовательной инфраструктурой.

Государство занимается обеспечением граждан безбарьерной образовательной инфраструктурой. Источник: Instagram Владимира Зеленского

Напомним, инфраструктурная программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", среди прочего, предусматривает развитие социальной инфраструктуры в каждом регионе Украины – это сотни школ, детских садов, стадионов, больниц и приемных отделений.