До конца года Украина внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму

Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека и милитаризации временно оккупированного Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова", – сказал Зеленский во время совместных заявлений с президентом Израиля Ицхаком Герцогом для СМИ во вторник.

Он поблагодарил президента Израиля за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду на то, что такая позиция со стороны Израиля будет сохраняться и дальше.