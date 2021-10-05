В Киеве усилили карантин: у граждан требуют COVID-сертификат или ПЦР-тест

Киевская администрация усилила карантинные мероприятия в столице – начиная с 5 октября посетителей в госадминистрациях, ЦНАПах, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста, сообщает Украинская правда.

Об этом стало известно из протокола заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Facebook-странице Соломенской РГА от 1 октября.

"Внимание!! С 5 октября прием посетителей в ЦНАПах г. Киева не будет осуществляться без наличия: 1) отрицательного результата тестирования на COVID-19 (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения, 2) документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины", – сообщили в администрации.

Согласно протоколу, такие же ограничения распространяются на предприятия и организации, независимо от формы собственности, расположенные в Киеве.

Требование относительно теста или сертификата не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Также, согласно протоколу, посетители учреждений и организаций должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию в ​​1,5 м.

Немного позже сообщение на Facebook-странице Соломенской РГА стало недоступно.