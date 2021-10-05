Жена Гордона показала фото со дня рождения

Супруга украинского телеведущего Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - обнародовала в своем инста-блоге фотографию с празднования своего дня рождения, сообщает УНИАН.

В кадре она предстала в красном мини-платье и бежевых лодочках. При этом она сидела на полу в окружении букетов цветов, а рядом был Дмитрий Гордон. В таком образе Алеся засветила не только длинные ножки, но и пышное декольте.

"Желаю вам в десять раз больше всего хорошего и доброго, что вы мне тут пожелали! И особое спасибо каждому, кто прислал эти фантастические цветы! Я потрясена" , - написала Бацман.