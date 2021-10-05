Аналитик Лора Галанте рассказала о причинах глобального сбоя

Кибер-аналитик Лора Галанте прокомментировала глобальный сбой соцсетей, а также возможной утечки личной информации пользователей. Она отметила, что доказательств этого пока нет, сообщает 24 Канал.

Аналитики не согласилась с официальной версией сбоя. В частности, в Facebook отмечали, что проблемы возникли из-за изменения конфигурации маршрутизаторов.

Госучреждения США не пострадали

Галанте добавила, что к такому же выводу пришли не только специалисты Facebook, но и другие независимые эксперты. Действительно, некорректно сработал сервер доменных имен - DNS.

Кроме того, женщина отметила, что пока нет доказательств, что личные данные пользователей соцсети исчезли. Также Галанте отвергла слухи, что государственные учреждения в США пострадали.

"Это не повлияло на них. Но в Индии, где вотсап является основным средством связи, это действительно привело к масштабным сбоев. В частности, на уровне государства", - сказала експертка.

Также аналитики не вспомнила, что в 2017 году мир атаковал вирус Not Petya. Он нанес наибольший школы в мире. Сейчас продолжаются судебные споры между международными и страховыми компаниями по этому поводу.

Как защититься в соцсетях

Галанте дала несколько советов, как пользователям сети защитить свои данные в интернете.

Использовать двухуровневый уровень защиты. Особенно в приложениях, которые используете чаще всего. Если вы получили сообщение с ссылкой, но интуитивно сомневаетесь - лучше не кликайте. Никогда не делитесь в интернете ни чем, что бы ваша бабушка не хотела видеть. Информация в интернете фиксируется навсегда.

Что известно о масштабный сбой соцсетей