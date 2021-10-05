Корабль "Союз МС-19" пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-19» с тремя членами экипажа на борту долетел до Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме. Он пристыковался к модулю «Рассвет», говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса», сообщает Мир 24.

Отмечается, что «Союзу» не удалось пристыковаться в авторежиме, сближение и причаливание проходило в режиме телеоператорного управления (ТОРУ).

На корабле к станции причалили российский космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые собираются снять в космосе первый художественный фильм. Теперь экипажу МКС предстоит проверить герметичность стыковки, после чего между пилотируемым кораблем и МКС будет выравнено давление. Далее «киноэкипаж» сможет перейти на станцию.

На МКС режиссер и актриса пробудут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.