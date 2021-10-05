В Украине ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине 5-6 октября. В некоторых регионах ожидается усиление ветра (I уровень опасности, желтый).

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как отметили в ГСЧС, 5-6 октября в северных, центральных, 6 октября в восточных и большинстве западных областей ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°С.

Кроме того, до конца суток 5 октября до 6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части ожидаются сильные порывы ветра (15-20 м/с). Объявлен І уровень опасности, желтый.